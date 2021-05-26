Отчим обливал ребенка кипятком ради пособия

Отчим (житель Сосновского района Челябинская область), поливавший малыша кипятком, рассчитывал на получение пособия по инвалидности ребенка. Мужчина постоянно бил двухлетнего пасынка, а потом решился на кардинальные меры.

Мужчина был пять раз судим за различные, в том числе имущественные, преступления. В день трагедии он и его сожительница были сильно пьяны.

«Женщина призналась на допросе, что сожитель постоянно бил мальчика и предлагал сделать его инвалидом, чтобы получать пособие. В момент задержания они был очень пьяны», - сообщил источник.

Напомним, 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на глазах матери малыша поливал его кипящей водой из чайника. Мальчика можно было спасти, но взрослые не обратились за помощью к медикам. Через несколько дней ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело.

Изверг, который поливал малыша кипятком, заключен под стражу.

Мать замученного до смерти ребенка (всего она родила 4 детей), по информации собственного источника агентства, в настоящее время беременна пятым ребенком. В отношении троих старших детей она лишена родительских прав.