25.05.2021
В Чебаркуле гулявшего по пляжу медвежонка забрали у хозяина
25.05.2021
Прокуратура взяла на контроль информацию о падении ребенка в колодец возле ЮУрГУ
25.05.2021
В Магнитогорске 42% детей отдохнут организованно
25.05.2021
Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Магнитогорске
25.05.2021
В Челябинской области вынесли приговор женщине, «заказавшей» экс-супруга
25.05.2021
В Челябинске из окна четвертого этажа выпал ребенок
Отчим поливал ребенка кипятком: подробности убийства двухлетнего малыша
25.05.2021
СКР: в смертельных ожогах двухлетнего малыша виноват отчим
24.05.2021
СК возбудил уголовное дело после смерти женщины, упавшей в открытый коллектор
14.05.2021
В Челябинской области на «Таганае» нашли человеческие кости
12.05.2021
В нацпарке «Зюраткуль» нашли останки человека
Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
25.05.2021
Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
24.05.2021
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021