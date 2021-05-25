Отчим поливал ребенка кипятком: подробности убийства двухлетнего малыша

Стало известно, как двухлетний малыш из Сосновского района (Челябинская область) получил смертельные ожоги. По предварительной информации, пьяный отчим поливал его кипятком.

Подробности гибели двухлетнего малыша, которое произошло в поселке Западный Сосновского района, просто шокируют. Как сообщается в социальных сетях, 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на глазах матери малыша поливал его кипящей водой из чайника.

Мальчика можно было спасти, но взрослые не обратились за помощью к медикам. Через несколько дней ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» по действиям работников социальных служб и органов опеки, которые были обязаны контролировать условия жизни и воспитания детей в данной семье.

Прокуратура региона начала проверку по факту получения малышом смертельных ожогов. Проверка уже показала, что семья была неблагополучная, мать ребенка стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, лишена родительских прав на старшего ребенка.