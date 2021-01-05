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Печальная статистика: за первые дни нового года в Челябинской области произошло 108 пожаров

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Печальная статистика: за первые дни нового года в Челябинской области произошло 108 пожаров

Огнеборцы Челябинской области и сотрудники МЧС бьют тревогу. В первые дни нового года в регионе наблюдается рост пожаров и гибели на них людей. «Пожарная» статистика в разы превышает показатели предыдущего года. Южноуральцы пренебрегают правилами техники безопасности.

108 пожаров, восемь погибших и девять пострадавших на них - таков итог первых четырех дней 2021 года в нашем регионе. На сегодняшний день только в Челябинске уже произошло 34 пожара с четырьмя погибшими, ещё в шести случаях люди получили травмы на пожаре.

Один из последних произошел сегодня, пятого января, в областном центре. Загорелось нежилое помещение в многоквартирном доме по улице Болейко.

С помощью спасательных комплектов сотрудники МЧС с шестого этажа вывели на свежий воздух по маршевым лестницам 11 человек. Еще девять человек с остальных этажей дома вышли на улицу самостоятельно. Одна женщина была госпитализирована с отравлением угарным газом.

«Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по совместно с социальными работниками в период новогодних праздников продолжают проводить рейды по квартирам, по многодетным семьям и семьям групп риска.



Также совместно с сотрудниками пожарно-спасательных подразделений ежедневно проводятся профилактические мероприятия по местам проживания южноуральцев в частном секторе и в садовых товариществах», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Сотрудники МЧС напоминают южноуральцам о соблюдении требований пожарной безопасности в быту, при эксплуатации электрических приборов, газового оборудования, печей, а также участники рейда напоминают порядок действий при возникновении пожара и телефоны экстренных служб.

Для защиты жизни, здоровья и имущества от возгорания сотрудники «чрезвычайного» ведомства рекомендуют устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели.

Фото: МЧС по Челябинской области