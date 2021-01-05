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В центре Челябинска жильцов многоэтажки эвакуировали из-за ночного пожара

Сегодня, пятого января, в жилом доме, расположенном в центре Челябинска, произошел пожар. Жильцов пришлось эвакуировать. Один человек пострадал.

Сообщение на пульт пожарной охраны о пожаре жилом многоэтажном доме, расположенном по улице Болейко, поступило в половине второго ночи. Через считанные минуты первые подразделения огнеборцев были на месте пожара. Очаг пожара располагался в нежилом помещении шестого этажа: бывшая общая кухня использовалась под хранение б/у вещей и мебели, была сильно захламлена. Пожарные приступили к эвакуации жильцов.

«Данный жилой дом коридорного типа. Пожары в таких зданиях опасны быстрым распространением продуктов горения. Непригодная для дыхания среда создает серьезную угрозу проживающим. С помощью спасательных комплектов сотрудники МЧС с шестого этажа вывели на свежий воздух по маршевым лестницам 11 человек. Еще девять человек с остальных этажей дома вышли на улицу самостоятельно», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

В результате пожара пострадала жительница одной из квартир, расположенной на шестом этаже. С признаками отравления угарным газом она была госпитализирована.

Наиболее вероятной причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. В настоящее время на месте работают сотрудники отделения дознания.

Фото: МЧС по Челябинской области