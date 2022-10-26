Педагога из Челябинска «развел» на деньги «полицейский» из Москвы

В Челябинске 70-летний педагог стала жертвой аферистов. Ее «развели» на деньги лжеполицейский и лжесотрудик банка. Под их давлением она оформила на себя кредит на 400 тысяч рублей и перевела деньги аферистам.

Схема преступления, которую отработали на педагоге мошенники, одна из самых распространенных. Женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов Москвы. Он сообщил, что некто пытается оформить на ее имя кредит, для аннулирования которого нужно самостоятельно и как можно скорее взять кредит в отделении банка на эту же сумму и перевести все деньги на «безопасный» счет, после чего он будет погашен. Далее ей позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил, что по данному факту проводится внутренняя проверка, поэтому о случившемся лучше никому не сообщать и неукоснительно следовать всем его указаниям. Женщина так и сделала, оформив кредит на сумму 400 000 рублей, обналичила его и перевела все средства на указанный злоумышленником счет.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские вновь напоминают, что одним из самых распространенных способов обмана по-прежнему остается звонок от лжесотрудника банка, однако к данной схеме добавляется звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Это призвано убедить человека в достоверности излагаемой информации и оказать на него психологическое давление.

При этом следует учитывать, что мошенники используют специальные программы, позволяющие менять номер, с которого осуществляется звонок. В этом случае на экране вашего телефона может высвечиваться номер, действительно принадлежащий правоохранительным структурам или банковским учреждениям.

При поступлении подобных телефонных звонков, необходимо незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.