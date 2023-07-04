04.07.2023
Очередная уловка мошенников: челябинец перевел деньги под предлогом проверки банка
03.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 июля (18+)
03.07.2023
Челябинск продолжает свой дорожный рывок
03.07.2023
Предприятие по переработке трупов животных организовало в Увельском районе «склад» под открытым небом
03.07.2023
Бастрыкин снова ждет доклада о ситуации с аварийным домом на Мира в Челябинске
03.07.2023
В Челябинской области разрыв между числом женщин и мужчин увеличился за два десятилетия
Очередная уловка мошенников: челябинец перевел деньги под предлогом проверки банка
27.06.2023
Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали уличного грабителя
23.06.2023
В Кусе полицейские смогли задержать курьера мошенников
20.06.2023
Челябинские полицейские задержали троих наркокурьеров
15.06.2023
Семейная драма: жительница Чебаркуля написала ложный донос на бывшего мужа
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023