Очередная уловка мошенников: челябинец перевел деньги под предлогом проверки банка

В Челябинске от действий злоумышленников пострадал 58-летний рабочий крупного промышленного предприятия, который перевел на сторонние счета более семи миллионов рублей. Сотрудники Отдела полиции «Металлургический» зафиксировали очередной факт мошенничества на особо крупную сумму.

Потерпевшему позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что кто-то пытается получить доступ к его счетам. Для сохранности находящихся на них средств необходимо как можно скорее снять все сбережения и перевести их на безопасный резервный счет. Собеседник предупредил, что параллельно проводится проверка банковских работников, поэтому о ее проведении никому нельзя рассказывать, а нужно следовать всем указаниям сотрудника координирующей финансовой организации, который в ближайшее время с ним свяжется.

Вскоре такой звонок поступил, и мужчине сообщили адрес банкомата, в котором необходимо произвести денежные операции.

В течении десяти дней мужчина снял со своих счетов все сбережения в сумме более пяти миллионов рублей, а также оформил кредит на два миллиона и перевел все деньги на указанные мошенниками счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в пресс-службе главка. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемых.

Полицейские вновь напоминают, что одним из самых распространенных способов обмана по-прежнему остается звонок от лжесотрудника банка, нередко к данной схеме добавляется звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Это призвано убедить человека в достоверности излагаемой информации и оказать на него психологическое давление.

При этом следует учитывать, что мошенники используют специальные программы, позволяющие менять номер, с которого осуществляется звонок. В этом случае на экране телефона может высвечиваться номер, действительно принадлежащий правоохранительным структурам.