Две недели под влиянием мошенников

Две недели мошенники контролировали педагога из Челябинска, которая брала кредиты и перечисляла им деньги. Общая сумма ущерба составила более четырех миллионов рублей.

Челябинка обратилась в отдел полиции «Советский» УМВД России с заявлением о хищении у нее мошенническим путем более четырех миллионов рублей. Женщина рассказала, что ей на телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что с ее банковского счета пытались снять денежные средства, а также поступили заявки на кредиты от ее имени сумму свыше шести миллионов рублей. Кредиты уже одобрены и ожидают получения. Для того, чтобы деньги никуда не ушли, необходимо отменить эти заявки и оформить другие кредиты.

Челябинка согласилась и ей сразу вызвали такси до ближайшего банка, где она оформила кредит в сумме свыше 1,6 млн рублей. После получения денег педагог по указанию мошенников приобрела сенсорный телефон, на который установила платежное приложение и ввела в него продиктованные злоумышленниками данные банковской карты. Далее она через приложение перевела полученные в кредит деньги на привязанную к телефону карту преступников.

Почти две недели мошенники были на связи с женщиной, и под их влиянием она оформила еще два кредита, каждый свыше миллиона рублей, которые она также перечислила. При каждом переводе денежных средств она осуществляла через банкомат более 10-15 транзакций.

После этого мошенники продолжили требовать от женщины дальнейшего оформления кредитов, но банки ей отказывали и попытки не принесли результата. Наконец, злоумышленники перестали звонить, и педагог успокоилась, что аннулировала заявки на кредиты.

Через некоторое время на телефон стали приходить оповещения из банков о необходимости платежей по кредитам. После этого женщина поняла, что все это время общалась с мошенниками.

Полицейские Челябинской области напоминают гражданам о бдительности в отношении мошенников. Лучшей тактикой при возникновении подобных ситуаций будет прервать разговор и перезвонить в банк по телефону горячей линии, указанному на оборотной стороне вашей карты. Прежде, чем оформлять кредиты по указанию незнакомцев, отнеситесь к ситуации очень серьезно. Помните о том, что при оформлении кредитного договора вам в любом случае придется исполнять обязательства по его погашению. Если вы сомневаетесь и даже если уже начали переводить денежные средства, остановитесь, успокойтесь и позвоните в банк, либо в полицию по телефонам 02/102.