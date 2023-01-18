18.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 января (18+)
18.01.2023
В Сатке сотрудницы микрофинансовых компаний оформляли кредиты для себя по документам клиентов
18.01.2023
В Историческом музее Челябинска – блокада Ленинграда
18.01.2023
Искусственный интеллект помог найти в Златоусте изготовителя фальсифицированного сыра
18.01.2023
Южноуральцам расскажут о прорыве блокады Ленинграда
18.01.2023
Экс-участник проекта «Дом-2» попросился на свободу
В Сатке сотрудницы микрофинансовых компаний оформляли кредиты для себя по документам клиентов
16.08.2017
В России предложили ограничить сумму процентов по кредитам в микрофинансовых организациях
31.05.2017
В России ужесточат деятельность микрофинансовых организаций
26.12.2016
В Челябинске сгорел киоск ростовщиков
16.12.2016
Челябинские полицейские прикрыли лавочку ростовщика
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023