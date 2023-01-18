В Сатке сотрудницы микрофинансовых компаний оформляли кредиты для себя по документам клиентов

В Сатке (Челябинская область) будут судить двух сотрудниц микрокредитных компаний из поселка Межевой за мошеннические оформления займов по документам клиентов. Ущерб составил почти миллион рублей.

По версии следствия, одна из обвиняемых, работая в должности специалиста ООО Микрокредитная компания «Легатто», действуя в сговоре со своей знакомой - специалистом ООО Микрокредитная компания «Визард», получила от последней копии сохранившихся личных документов клиентов (паспортов и свидетельств государственного пенсионного страхования) и оформила 42 фиктивных договора займа, якобы заключенные между ООО МКК «Легатто» и гражданами, на основании которых соучастницы получили из кассы 812 тысяч рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению.

Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд.