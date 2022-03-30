Педофила из Красноармейского района, который насиловал приемных дочерей, отправили в колонию

В Красноармейском районе (Челябинская область) вынесен приговор 62-летнему местному жителю за совершение насилия над опекаемыми дочерьми. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании.

Установлено, что подсудимый в период с июня 2007 по июнь 2015 года на территории частного домовладения неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних приемных дочерей

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, с учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.