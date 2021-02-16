Педофила-убийцу из Сатки направили на принудительное лечение

Педофилу-убийце из Сатки (Челябинская область) Григорию Ильину помимо 21-летнего срока в колонии придется также проходить принудительное лечение в связи расстройством сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии.

Прокуратура области добилась вступления в законную силу приговора в отношении жителя Сатки Григория Ильина, осужденного за убийство несовершеннолетней и покушение на ее изнасилование.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, по итогам апелляционного пересмотра судебной коллегией по уголовным делам Второго апелляционного суда общей вступил в законную силу приговор Челябинского областного суда в отношении Ильина осужденного за покушение на изнасилование несовершеннолетней и ее убийство, совершенные в 2017 году.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Григорий Ильин, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, страдающий расстройством сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, обвинялся в том, что 24 июля 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на участке местности в районе перехода через реку Малая Сатка напал с целью совершения изнасилования на 14-летнюю девочку.

Он не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам, потому что девочка оказала активное сопротивление, звала на помощь и пыталась убежать. Желая скрыть преступный замысел, он нанес девочке множество ударов ножом, в результате чего она погибла.

По решению суда Ильин проведет в местах лишения свободы 21 год, причем первые пять лет - в тюрьме, остальные в исправительной колонии особого режима. Кроме того, дополнительно суд назначил ему принудительное наблюдение и лечение в связи с установленным у Ильина расстройством сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии.