15.11.2022
Время «сложных решений» нарисовали дети Челябинской области
15.11.2022
Первую партию южноуральских призывников отправили на армейскую службу
15.11.2022
Пенсионерка из Озерска «инвестировала» в мошенников почти три миллиона рублей
15.11.2022
Воспитательница из Челябинска, сломавшая ребенку ключицу, избежала уголовного дела
15.11.2022
Памяти погибших в СВО спецназовцев челябинцы посвятили чемпионат по рукопашному бою
15.11.2022
Проекты Группы ПАО «ММК» высоко оценили на выставке в Москве
Пенсионерка из Озерска «инвестировала» в мошенников почти три миллиона рублей
11.11.2022
Пожилую жительницу Коркинского района «развели» по схеме «Сообщение от знакомой»
01.11.2022
Полицейские помогли сохранить деньги челябинке
31.10.2022
Бизнесмен из Верхнего Уфалея стал жертвой аферистов
31.10.2022
Жительница Еманжелинска получила материнский капитал на несуществующего ребенка
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022