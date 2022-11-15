Пенсионерка из Озерска «инвестировала» в мошенников почти три миллиона рублей

67-летняя жительница Озерска (Челябинская область) Озерска решила заработать на инвестициях и лишилась почти трех миллионов рублей. Пенсионерка была готова отдать мошенникам и большие деньги, но об этом узнала ее дочь и остановила женщину.

В сети Интернет жительница Озерска увидела рекламу о выгодном инвестировании. Она перешла по ссылке, заполнив анкету. В этот же день ей на телефон позвонил «представитель» брокерской компании по вопросам инвестирования и предоставил алгоритм действий. Женщина, не сомневаясь, перевела 300 тысяч собственных сбережений, а затем для получения большей прибыли оформляла займы и отправляла несколько раз по 300-500 тысяч рублей.

«Женщина осуществляла переводы до того момента, пока об «инвестициях» не узнала дочь озерчанки и убедила ее, что она имеет дело с мошенниками. Тогда потерпевшая решила получить обещанную прибыль и перечисленные денежные средства в сумме 2,7 миллиона рублей. Не дождавшись их, она обратилась в полицию», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские в очередной раз призывают южноуральцев соблюдать бдительность при общении с незнакомыми собеседниками по телефону, которые предлагают дополнительный заработок, связанный с биржевыми ставками. Зачастую потерпевшие начинают якобы участвовать в торгах, общаться с брокером через различные мессенджеры, получают статистику о росте доходов, но как только у них возникает желание вывести денежные средства с электронного счёта, общение с «брокером» прекращается, а переведенные денежные средства, конечно же, не возвращаются.