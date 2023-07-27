27.07.2023
В Челябинской области крупнейший производитель колбасы перешёл на отечественное ПО
27.07.2023
Перед судом предстанут обвиняемые в хищениях 30 миллионов рублей страховых выплат
27.07.2023
В селах Челябинской области осовременят почтовые отделения
27.07.2023
Гусеница большой гарпии: увидеть и не забыть
27.07.2023
На Таганае распустились орхидеи с одурманивающим нектаром
27.07.2023
Челябинские КВНщики выступят на «Голосящем КИВИНе-2023»
Перед судом предстанут обвиняемые в хищениях 30 миллионов рублей страховых выплат
24.07.2023
В Коркинском отделе МВД – новый руководитель
24.07.2023
Карталинку обманули по сложной схеме
23.07.2023
В отделе полиции Челябинской области выявили пропажу наркотиков из вещдоков
21.07.2023
100 нарушений миграционного законодательства: южноуральские полицейские продолжают проверки
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023