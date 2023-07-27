Перед судом предстанут обвиняемые в хищениях 30 миллионов рублей страховых выплат

В Челябинской области предъявлено обвинение 21 человекув в хищении у страховых компаний порядка 30 миллионов рублей. Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области завершил предварительное расследование. Дело направлено в Миасский городской суд.

«По версии следствия, уроженец Саткинского района совместно с сообщниками разработал схему обмана страховых компаний. Злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, а также несчастные случаи с пассажирами поездов дальнего следования. Затем документы о ДТП и полученных травмах с заведомо недостоверной информацией предоставлялись в страховые компании для получения выплат», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказали в пресс-службе регионального Главка, в качестве пострадавших выступали друзья и близкие участников криминальной организации. Потерпевшими по уголовному делу признаны 11 юридических лиц.

«Возбуждено 45 уголовных дел, которые объединены в одно производство. Организатору схемы также инкриминируется легализация не менее трех миллионов рублей, полученных в результате совершения преступлений. В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 25 миллионов рублей. Предварительное расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в Миасский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу», - сообщила Ирина Волк.