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Первые плоды акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В Челябинске в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» за минувшие сутки полицейские изъяли у жителей около трех граммов «синтетики». Возбуждены уголовные дела.

За минувшие сутки на территории Центрального, Курчатовского и Калининского районов города в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками полиции за незаконный оборот наркотических средств задержаны трое жителей

«Установлено, что наркотики граждане незаконно приобрели и хранили без цели сбыта для собственного употребления. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до трех лет», - сообщила руководитель пресс- службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Напомним, что с 15 по 26 марта на территории Челябинска проходит первый этап ежегодной Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгую смертью». Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков; сбор информации, поступающей от граждан; оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В рамках акции граждане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, по телефону дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, а также по телефонам дежурных частей районных отделов полиции.

За консультацией по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно обратиться на горячую линию Челябинской областной наркологической больницы по телефону 8 (351) 775-11-91.