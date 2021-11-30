По факту незаконной рубки деревьев в Нязепетровском заказнике возбуждено уголовное дело

В Нязепетровском государственном заказнике Челябинской области побывали «черные лесорубы», которые незаконно вырубили деревья в лесу, представляющему собой ценный природный ресурс.

Как сообщил директор ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Игорь Булатов, злоумышленники срубили три дерева общим объемом 7,275 кубометра, причинив материальный ущерб в крупном размере - на общую сумму 87 тысяч 826 рублей.

По данному факт возбуждено уголовное дело по части второй статьи 260 УК РФ, ведется расследование.

В министерстве экологии региона пояснили, что автомобиль с погрузчиком и трактор МТЗ был замечен во время рейдового осмотра заказника, в районе казармы «Черная речка», десятого ноября.

Увидев представителя «Особо охраняемых природных территорий», «черные лесорубы» покинули место происшествия. Однако были оперативно задержаны сотрудниками дежурной части отдела полиции Нязепетровского района, по сигналу специалиста ОГУ «ООПТ» выехавшими на место происшествия и зафиксировавшими факт рубки деревьев.