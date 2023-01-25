25.01.2023
По окнам челябинцев с Университетской набережной стреляли из пневматики
25.01.2023
Екатеринбуржец осужден за попытку сбыта «синтетики» в Челябинской области
25.01.2023
Челябинцы увидят обновленного "Фауста"
25.01.2023
"Как закалялась сталь" и "Брестскую крепость" включат в школьную программу
25.01.2023
Южноуральская модель Ирина Шейк произвела сильное впечатление на зрителей Недели моды в Париже
25.01.2023
Музей изобразительных искусств приглашает на лекции
По окнам челябинцев с Университетской набережной стреляли из пневматики
Полиция предполагает, что пальба по жилому дому была хулиганской выходкой
02.04.2022
Полицейские Магнитогорска нашли водителя, стрелявшего в автомобиль с девушками
24.02.2022
Мужчину, расстрелявшего работников РЖД в Карталах, отправили в СИЗО
18.01.2020
Во время стрельбы в центре Челябинска пострадали два человека
01.08.2019
По факту стрельбы в центре Челябинска прокурор потребовал возбудить уголовное дело
Комбат Гагарин: Слова обо мне как о «кровавом ангеле» не соответствуют действительности
24.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023