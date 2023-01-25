По окнам челябинцев с Университетской набережной стреляли из пневматики

Нашумевшая стрельба по многоквартирному жилому дому №60 по Университетской набережной в Челябинске могла оказаться хулиганской выходкой, предполагают сотрудники полиции.

На сегодняшний день установлено, что по окнам жильцов стреляли не из огнестрельного, а из пневматического оружия, которое можно свободно купить. Факт того, что окна жителей микрорайона «Академ Риверсайд» в Калининском районе были повреждены в результате обстрела из пневматики, установила баллистическая экспертиза (стражи порядка исследовали изъятые с места происшествия металлические частицы).

Напомним, повреждения стеклопакетов жильцы дома обсуждали в сообществе микрорайона в ВКонтакте.

Так, Татьяна Ермакова, живущая в третьем подъезде, вечером 22 января написала пост следующего содержания: «Уважаемые соседи! Утром обнаружили след от выстрела на балконном окне. Это только нам «повезло» или есть товарищи по несчастью?».

Как оказалось, «повезло» не только семье Ермаковых – неизвестный пока стрелок поразил мишень в виде стекла даже на 19-м этаже. Об этом рассказала челябинка Анна Худякова, отреагировав на пост соседки: «Университетская Набережная, четвертый подъезд, 19 этаж. 19.01 - след от выстрела в детской комнате, а 20.01 в 23-00 - два следа на балконе».

В обсуждениях под этим постом жильцы предположили, что стрельба велась из соседнего дома на Университеской набережной - №62.

По официальным данным, озвученным правоохранительными органами, в полицию поступило в общей сложности пять заявлений о повреждении стеклопакетов в этом доме. Полицейские изучили видеозапись, которая распространялась в Интернете, - причастность человека на этом видео к стрельбе по окнам не подтвердилась. Стражи порядка продолжают поиск злоумышленника; установление полной и объективной картины происшествия держит на личном контроле начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков, который поручил подчиненным принять все меры, необходимые для оперативной поимки хулигана.

Ранее в региональном полицейском главке заявили, что информация о якобы бездействии челябинских правоохранителей, которую опубликовал один из телеграм-каналов, является недостоверной и что сотрудники полиции принимают все меры по установлению личности и задержанию злоумышленника.