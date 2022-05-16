По стенам ползали тараканы, а в ванной плавали канализационные стоки

В Сатке будут судить горе-мамашу, которая оставила детей на произвол судьбы

В Сатке (Челябинская область) прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, злоупотребляющей спиртными напитками. Она на четыре дня оставила в квартире одних 13-летнюю дочь и 7-летнего сына.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в ходе обследования квартиры было выявлено антисанитарное состояние жилья. Ванна была заполнена канализационными стоками ввиду длительного засора, по стенам кухни ползали тараканы, из продуктов имелись остатки борща и четыре яйца.

В настоящее время несовершеннолетние определены в социальное учреждение на государственное обеспечение. За период нахождения несовершеннолетних в центре мать детей навещала единожды, на контакт с органами социальной защиты не выходит, мер к возврату детей в семью не принимает. Отец желания забрать детей на воспитание не изъявляет.

Девочка после изъятия созванивалась с мамой и просила ее не пить, и тогда возможно ее с братом отдадут обратно, на что мама сказала, что это она во всем виновата, так как открыла дверь сотрудниками ПДН и после разговора поместила дочь на телефоне в «черный список».

В настоящее время тетя оформляет опеку над несовершеннолетними.

Также прокурором в суд направлено исковое заявление о лишении матери и отца несовершеннолетних родительских прав и взыскании алиментов.