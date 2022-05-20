По требованию прокуратуры в Каслях прикрыт нелегальный дом для престарелых

В Каслях (Челябинская область) по иску прокурора прекращена незаконная деятельность по оказанию услуг по уходу за пожилыми. Бизнесменша без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в жилом доме оказывала услуги по уходу с обеспечением пребывания людей престарелого возраста.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, установлено, что услуги по уходу за лицами преклонного возраста оказываются в помещении, не адаптированном для вышеуказанных целей, какие-либо документы о соответствии постройки требованиям законодательства, строительным и санитарным нормам и правилам, предъявляемым к пансионатам либо учреждениям социального обслуживания пожилых людей, в ходе проверки не представлены, что свидетельствует о повышенной вероятности причинения вреда их жизни и здоровью в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

На момент проверки в доме пребывали три человека престарелого возраста.

В нарушение требований законодательства об основах социального обслуживания граждан договоры об оказании услуг с проживающими в жилом помещении лицами, а также с их законными представителями не заключались, индивидуальные программы не разрабатывались.

В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в суд с требованиями прекратить указанную деятельность.

Кстати, ранее за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя по оказанию услуг по уходу с обеспечением пребывания граждан престарелого возраста данная дама неоднократно привлекалась к административной ответственности.