Почти четырех миллионов лишилась жительница Магнитогорска, поверив незнакомцу

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) задержали мошенника, который похитил более 3 700 000 рублей у местной жительницы. Она поверила ему, что сможет заработать, вложив деньги в инвестиции.

В полицию обратилась 48-летняя местная жительница. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной на одном из сайтов. После непродолжительного общения, он предложил ей вложить деньги в инвестиции с целью получения прибыли. Женщина сразу же согласилась и внесла первый взнос в размере 20 000 рублей, после чего ей вернулись 24 000 рублей. Поняв, что так, действительно, можно зарабатывать, она продолжила переводить деньги частями, но больше прибыли не получила, а в итоге потеряла в более 3 700 000 рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался не судимый 34-летний житель города. Он пояснил, что на протяжении некоторого времени, войдя в доверие к женщине, получал денежные средства, а затем, удалил контакты и уехал из города. Когда вернулся обратно в город то был задержан сотрудниками полиции», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина заключен под стражу.