Подростка из Челябинска, которого друг превратил в «закладчика», оставили на свободе

Ленинский районный суд г.Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего и 18-летнего местных жителей (прим.ред.: последний на момент совершения преступления был несовершеннолетним), которые обвинялись по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в значительном и крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, 20-летний челябинец был осужден за вовлечение подростка в распространение наркотиков.

В суде установлено, что 20- летний осужденный в 2019 году вовлек в незаконный сбыт наркотического средства на тот момент 17-летнего обвиняемого, пообещав ему денежное вознаграждение за размещение «закладок».

«В октябре 2019 года соучастники для последующего незаконного сбыта незаконно приобрели наркотическое средство, расфасованное в 25 свертков, часть из которых разместили на территории Ленинского района Челябинска в скрытые места хранения, после чего были задержаны сотрудниками полиции с находящимся при них наркотическим средством», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Судом 20-летнему осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Второму соучастнику с учетом несовершеннолетнего возраста на момент совершения преступления, было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

В социальных сетях сейчас все чаще школьникам стали проходить сообщения с предложениями легко заработать. Анонимы предлагают им стать «закладчиками». Наркотики называют просто «товаром» и обещают, что сотрудники полиции никого не поймают. Заманивают распространители «дури» подростков большими заработками.

В Челябинской области школьники все чаще становятся «закладчиками». Статистика неутешительна. Только в 2019 году было возбуждено порядка 300 уголовных дел, связанных с незаконным распространением наркотиков, где в качестве обвиняемых выступали несовершеннолетние.

В случае поступлении подобных сообщений о возможности легкого заработка стражи порядка просят обращаться в полицию. Также челябинские полицейские напоминают о том, что горожане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефону в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14, 02. Также можно обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции.