Погибшие водители, искорёженное железо: еще две дорожные трагедии случились в Челябинской области

Лопнувшее колесо и усталый сон водителя могли послужить причиной двух трагичных историй, произошедших на дорогах Красноармейского района Челябинской области.

На автодороге «Миасское-Шадринск» столкнулись три автомобиля, по предварительной версии, на встречную полосу выскочил водитель, возможно, уснувший за рулем. Об этом рассказали корреспонденты местного издания «Маяк», уточнив, что сам водитель погиб на месте. Еще два человека в этом столкновении пострадали, им назначено лечение. Через день возле деревни Сычево столкнулись автомобили «Газель» и «Шевроле Клан». По версии следствия, причиной послужила разгерметизация переднего левого колеса у «Газели». Ее вынесло на встречную полосу, что привело к гибели водителя «Шевроле». Еще двое пассажиров «Газели» были доставлены в больницу.