Мать воспитанника «Трактора» хочет поговорить с хоккеистом, бросившим в ее сына смертельную шайбу

В Челябинске водители выходили на маршруты без медосмотра

В Челябинске на маршруты вышло семь новых экологичных ЛиАЗов

Пограничники задержали крупную партию «Снюса»

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Челябинской области в пункте пропуска Бугристое выявлена партия табачной продукции без акцизных марок. В ходе осмотра грузового транспортного средства, следовавшего на въезд в Россию, пограничниками обнаружены коробки с некурительной табачной смесью «Снюс» в количестве 1400 банок.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области, конечным пунктом доставки груза значился Екатеринбург. Выявленный груз изъят и передан в рамках межведомственного взаимодействия сотрудникам Троицкого таможенного поста для принятия процессуального решения. В случае выявления состава административного правонарушения заказчику грозит штраф с конфискацией предметов административного правонарушения. Ориентировочная стоимость товара оценивается в 700 000 рублей.

Напомним, «Снюс» относится к виду некурительной табачной продукции. Характеризуется как разновидность влажного нюхательного табака с высоким содержанием никотина и низким содержанием концентратов. Запрещен к реализации на территории РФ без маркировки.