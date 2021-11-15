Полицейская из Сосновского района получила взятку через адвоката

В Сосновском районе (Челябинская область) будут судить сотрудницу полиции, которая получила взятку через адвоката обвиняемого в угоне. В отношении адвоката адвокатской палаты Челябинской области также возбуждено уголовное дело.

Сообщение на сайт прокуратуры области

Установлено, что начальник группы дознания отдела полиции «Кременкульское» ОМВД России по Сосновскому району в сентябре 2021 года получила от адвоката, выступавшего в качестве посредника, взятку в размере 40 тысяч рублей, за непринятие процессуального решения о возбуждении в отношении взяткодателя уголовного дела по статье «Угон». Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Челябинской области.

Судьбу адвоката и полицейской решит суд.