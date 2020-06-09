Полицейские Челябинска ищут сбежавших подростков

Челябинские полицейские разыскивают без вести пропавших девушек- подростков, которые сбежали из социальных центров. На след одной из них стражи порядка не могут выйти с февраля этого года.

Полиция Калининского района Челябинска разыскивает несовершеннолетнюю Галину Богданович. Молодая девушка самовольно покинула социально-реабилитационный центр в конце февраля текущего года и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемой: на вид 16-17 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. Галина Богданович была одета в шапку серого цвета, в черный пуховик с мехом, а также брюки черного цвета.

Всех, кто узнал девушку и располагает информацией о ее местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 772-14-14, 89511109022, 89507204687 или 02.

Стражи порядка Курчатовского района также разыскивают несовершеннолетнюю Ирину Давлетчину, которая в мае этого года ушла из социального центра. До настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемой: на вид 16-17 лет, рост 145 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые крашенные до плеч, глаза карие. Подросток была одета в футболку светлого цвета, джинсовые брюки голубого цвета и белые кроссовки.

Всех, кто узнал девушку и располагает информацией о ее местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 742-13-69, 89507419000, 89518044899 или 02.