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Полицейские Челябинска ищут сбежавших подростков

Происшествия
Сегодня, 10:05
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинские полицейские разыскивают без вести пропавших девушек- подростков, которые сбежали из социальных центров. На след одной из них стражи порядка не могут выйти с февраля этого года.
Полиция Калининского района Челябинска разыскивает несовершеннолетнюю Галину Богданович. Молодая девушка самовольно покинула социально-реабилитационный центр в конце февраля текущего года и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемой: на вид 16-17 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. Галина Богданович была одета в шапку серого цвета, в черный пуховик с мехом, а также брюки черного цвета.

Всех, кто узнал девушку и располагает информацией о ее местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 772-14-14, 89511109022, 89507204687 или 02.
Стражи порядка Курчатовского района также разыскивают несовершеннолетнюю Ирину Давлетчину, которая в мае этого года ушла из социального центра. До настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемой: на вид 16-17 лет, рост 145 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые крашенные до плеч, глаза карие. Подросток была одета в футболку светлого цвета, джинсовые брюки голубого цвета и белые кроссовки.

Всех, кто узнал девушку и располагает информацией о ее местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 742-13-69, 89507419000, 89518044899 или 02.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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