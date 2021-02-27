ВТБ: россияне в февральские праздники вдвое увеличили траты на внутренний туризм и развлечения

Полицейский из Челябинска, устроивший пьяное ДТП, отправился в СИЗО

Полицейские Челябинска изъяли контрафактных сигарет на сумму свыше десяти миллионов рублей

В Верхнеуральском районе из снежного плена спасли более 30 человек

В Челябинске лидер движения «Весна» ответит за акцию памяти Немцова

Челябинец, чтобы спастись от огня, выпрыгнул с четвертого этажа

В Еткуле приступают к строительству ФОКа

В Челябинске коммунальщики снег отгружают на детские площадки

Полицейские Челябинска изъяли контрафактных сигарет на сумму свыше десяти миллионов рублей

В Челябинске полицейскими изъято из нелегального оборота табачных изделий на сумму более десяти миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Советского района при проведении оперативных мероприятий в Челябинске задержан житель Каслинского района, подозреваемый в незаконном обороте немаркированной табачной продукции.

«Полицейскими установлено, что мужчина в Челябинске арендовал помещения, в том числе гаражные боксы, где хранил нелегально приобретенные сигареты с целью дальнейшей их реализации по ценам, значительно ниже официально установленных. Было обнаружено и изъято товара на сумму более десяти миллионов рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.