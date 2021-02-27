Полицейские Челябинска изъяли контрафактных сигарет на сумму свыше десяти миллионов рублей
В Челябинске полицейскими изъято из нелегального оборота табачных изделий на сумму более десяти миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Советского района при проведении оперативных мероприятий в Челябинске задержан житель Каслинского района, подозреваемый в незаконном обороте немаркированной табачной продукции.
«Полицейскими установлено, что мужчина в Челябинске арендовал помещения, в том числе гаражные боксы, где хранил нелегально приобретенные сигареты с целью дальнейшей их реализации по ценам, значительно ниже официально установленных. Было обнаружено и изъято товара на сумму более десяти миллионов рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.
Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.