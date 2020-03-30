Полицейские Челябинска ливидировали очередной наркопритон

Полицейскими ликвидирован наркопритон в Тракторозаводском районе Челябинска. Его организовал ранее судимый за кражу и хранения "дури" местный житель.

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области задержан житель Челябинска, ранее судимый за кражу и хранение наркотических средств. Он систематически предоставлял наркоманам помещение своей квартиры в доме, расположенной по улице Героев Танкограда.

"В ходе осмотра сотрудниками полиции обнаружены и изъяты различные приспособления для потребления наркотиков, остатки фольги и посуда. В отношении граждан составлено четыре протокола по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - "Употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ", - сообщили в пресс-слжубе регионального полицейского главка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Полицейские Челябинска хорошо потрудились и в выходные. Они задержали девять человек с наркотиками. Семеро из них оказались ранее судимыми.

Возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Меры пресечения в отношении подозреваемых избираются.

"Жители Челябинска могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефону в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску (351) 265-02-00, 266-14-14, 02 либо обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции", - сообщил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Челябинску Федор Носков.

Заявления в полиции принимаются круглосуточно.