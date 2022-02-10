Полицейские Челябинска накрыли подпольное казино

Полицейские Челябинска пресекли незаконную деятельность ранее не судимой местной жительницы по организации азартных игр. Хозяйке подпольного казино грозит до двух лет лишения свободы.

Как установили сотрудники отдела полиции «Курчатовский», незаконная игорная деятельность была организована в доме по улице Молодогвардейцев.

«Сотрудники полиции изъяли девять системных блоков и комплектующие к ним, коммутатор, два маршрутизатора. Следственные органы СКР по Челябинской области возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Напомним, с первого июля 2009 года любая игорная деятельность, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей в России запрещена. Согласно закону, действуют четыре игорные зоны: на территории Алтайского, Приморского краев, в Калининградской области, а также игорная зона на границе Краснодарского края и Ростовской области.

Также закон предусматривает запрет на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Однако, несмотря на запрет, игорный бизнес продолжает свою работу, маскируясь под интернет-кафе, лотерейные клубы, ночные клубы, биржи. В итоге за время, прошедшее с момента закрытия игорного бизнеса, количество подпольных игорных заведений в городах страны резко выросло.