Полицейские Челябинска нашли дома у наркоагронома почти три десятка кустов конопли

В Челябинске полицейские задержали 37-летнего местного жителя, который в своей квартире оборудовал теплицы для выращивания конопли и организовал бизнес по продаже растительного наркотика. Мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.

В ходе обыска по месту проживания задержанного челябинца сотрудниками полиции изъято 28 кустов конопли, более 650 граммов марихуаны, а также оборудование для культивирования растений, электронные весы и приспособления для употребления наркотических средств.

«Полицейскими установлено, что подозреваемый осуществлял незаконное культивирование наркосодержащего растения с целью дальнейшего незаконного сбыта, а именно выращивал коноплю до стадии созревания, поливал и пропалывал почву, создавая благоприятные условия для роста растений», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждены уголовные дела. Наркоагроном водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения задержанному избирается.