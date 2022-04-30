Транспортные полицейские Челябинска помогли восьмилетнему мальчику вернуться домой. Мама оставила ребенка с дядей, а тот не заметил, как мальчишка отправился на самостоятельную прогулку. Стражам порядка он не смог рассказать, где он живет и как его зовут.

В дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде недалеко от станции Электростанция найден мальчик, который находился в опасной близости от железной дороги. Ребенок не смог объяснить, кто он и где проживает.



«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции в ходе поверки установили, что восьмилетний мальчик проживает в городе Челябинске недалеко от железнодорожного переезда. Его мама и бабушка ненадолго уехали из города, оставив ребенка с родным дядей.

В какое-то время дядя мальчика отвлекся и не заметил, как его маленький племянник вышел из квартиры и отправился на прогулку», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Гуляя, мальчик дошел до железной дороги, где ребенка увидел монтер пути, который и обратился в полицию.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних установили местонахождение матери мальчика и передали ей ребенка.



Мать восьмилетнего мальчика привлечена к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».