Полицейские Челябинска прикрыли нарколабораторию по производству амфетамина
Полицейскими Челябинской области пресечена деятельность подпольной нарколаборатории. Стражами порядка задержан не работающий, ранее судимый местный житель, организовавший изготовление синтетического наркотического вещества амфетамин.
Задержанный создал в гаражном боксе и садовом домике подпольную лабораторию. Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято свыше 170 граммов готового наркотика, лабораторное оборудование, шесть канистр с прекурсорами, необходимыми для синтеза амфетамина. Полицейскими установлено, что производственная мощность лаборатории составляла от 50 до 100 граммов наркотика в месяц.
«Помимо производства синтетического вещества подозреваемый оборудовал садовую теплицу для культивирования конопли, предусмотрев в ней лампы, вентилятор, систему регулярного полива растений. В ходе обыска оперативниками изъято 25 кустов наркосодержащих растений и свыше одного килограмма готового наркотика растительного происхождения. Установлено, что задержанный планировал сбывать наркотические вещества контактным способом наркопотребителям», - сообщили в региональном полицейском главке.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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