ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Полицейские Челябинска прикрыли нарколабораторию по производству амфетамина

Происшествия
Сегодня, 15:26
Размер текста

Полицейскими Челябинской области пресечена деятельность подпольной нарколаборатории. Стражами порядка задержан не работающий, ранее судимый местный житель, организовавший изготовление синтетического наркотического вещества амфетамин.

Задержанный создал в гаражном боксе и садовом домике подпольную лабораторию. Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято свыше 170 граммов готового наркотика, лабораторное оборудование, шесть канистр с прекурсорами, необходимыми для синтеза амфетамина. Полицейскими установлено, что производственная мощность лаборатории составляла от 50 до 100 граммов наркотика в месяц.

«Помимо производства синтетического вещества подозреваемый оборудовал садовую теплицу для культивирования конопли, предусмотрев в ней лампы, вентилятор, систему регулярного полива растений. В ходе обыска оперативниками изъято 25 кустов наркосодержащих растений и свыше одного килограмма готового наркотика растительного происхождения. Установлено, что задержанный планировал сбывать наркотические вещества контактным способом наркопотребителям», - сообщили в региональном полицейском главке.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Наркотики
Происшествия
28.08.20 16:22
У жителя Казахстана изъято 750 килограммов наркотиков
Происшествия
28.08.20 15:52
Агаповский «растениевод» превратил свои дачи в огромные плантации конопли
Происшествия
25.08.20 10:37
Полицейские пресекли распространение в Челябинске крупной партии наркотиков
Общество
21.08.20 15:24
Тестировать школьников на наркотики будут по новым правилам
28.08.20 14:58
Жительница Златоуста перевела миллион рублей лжехирургу, который поехал работать в «горячие» точки
28.08.20 14:48
Следователи нашли у Тефтелева все, что нажито непосильным трудом
28.08.20 13:21
Дело соратников экс-губернатора Юревича передается в суд
28.08.20 13:13
Суд отправил челябинского юриста-эколога Владимира Казанцева под домашний арест
28.08.20 12:40
СК возбудил уголовное дело о халатности при строительстве ФАПов в Челябинской области
28.08.20 12:07
Главный судебный приставов Коркино попал под статью
28.08.20 11:32
Спортшкола имени Ишмуратовой подала три иска к застройщику биатлонного центра в Златоусте
28.08.20 09:55
Экс-мэр Миасса подал иск о защите чести и достоинства к СКР по Челябинской области
27.08.20 16:17
В Челябинске горит многоэтажка, жильцов эвакуируют
27.08.20 15:35
Задержан буйный челябинец, который хотел зарезать случайную прохожую
Общество
Сегодня, 13:19
Современная городская среда в Челябинске формируется хорошими темпами
Общество
Сегодня, 13:31
Два дебила - это сила
В Челябинске рисунок неизвестного художника «вдохновил» коммунальщиков
Новости
Сегодня, 15:45
Общество
Замминистра экологии вылечился от Covid-19
Сегодня, 14:24
Среда обитания
В Челябинске на разделительной полосе по улице Чичерина поселились 33 рябины
Сегодня, 14:20
Общество
«ЧелябГЭТ» заставлял водителей трамваев работать еще и за кондукторов
Сегодня, 14:07
Экономика
На Шмакова запустят светофор, на улице 250-летия Челябинска «добьют» тротуары
Сегодня, 13:39
Общество
Перед 1 сентября все школы Челябинска полицейские берут под охрану
Материалы рубрики
Сегодня, 10:24
Происшествия
В здании ЮУрГУ произошел пожар
28.08.20 16:22
Происшествия
У жителя Казахстана изъято 750 килограммов наркотиков
28.08.20 15:52
Происшествия
Агаповский «растениевод» превратил свои дачи в огромные плантации конопли
28.08.20 14:58
Происшествия
Жительница Златоуста перевела миллион рублей лжехирургу, который поехал работать в «горячие» точки
28.08.20 12:40
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности при строительстве ФАПов в Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика