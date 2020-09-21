Полицейские Челябинска задержали «героиновых» наркоманов

Сотрудники челябинского гарнизона полиции задержали пятерых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанных наркотические вещества общей массой 13,47 граммов, в том числе 2,61 граммов героина. Возбуждены уголовные дела.

Полицейские Челябинска задержали пять человек с наркотиками, двое из которых ранее судимы. Одна из них женщина, ранее судимая за кражу.

«По данным фактам в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью первой и частью второй статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данных частей статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на до десяти лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, остальным подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств можно по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02.