Полицейские Челябинска задержали налетчика на микрофинансовую организацию

Челябинские полицейские задержали жителя Брединского района, совершившего разбойные нападения на микрофинансовую организацию.

Оперативниками установлено, что житель Брединского района в течение нескольких дней дважды зашел в одну и ту же организацию в Челябинске и, угрожая сотрудникам ножом, похитил в общей сумме около 50 000 рублей.

«Полицейские просмотрели записи камеры видеонаблюдения, по которым установили личность злоумышленника и в дальнейшем его задержали. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению. На территории Челябинска молодой человек проживал у знакомого на съемной квартире, в ходе обыска которой полицейскими были изъяты вещи подозреваемого, в которых он совершил противоправные деяния, и нож», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.