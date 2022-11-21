Полицейские и спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину

Сотрудники полиции Катав-Ивановского района (Челябинская область) совместно со спасателями разыскали заблудившуюся в лесу женщину. Ее жизни сейчас ничего не угрожает.

В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что его знакомая заблудилась в лесу в районе поселка Нильский. 39-летняя жительница Усть-Катава позвонила мужчине и рассказала, что не может найти дорогу.

«Полицейские приступили к поискам. В эту ночь столбики термометра опустились до минус 20 градусов, находиться на улице долгое время было опасно. У представителей общества охотников стражи порядка уточнили информацию о домиках, которые имеются в окрестностях», - рассказали в региональном полицейском главке.

Параллельно работали спасатели Усть-Катавского отряда.

«На момент начала поисковых работ спасатели ориентировались по тем сведениям, которые женщина успела сообщить в последнем телефонном звонке, это были цифры с деревянного столба, встретившегося ей по пути. Они обследовали все имеющиеся тропы и таежные дороги с применением автомобилей повышенной проходимости и снегохода», - рассказали в поисково-спасательной службе региона.

В итоге был обнаружен охотничий домик, в котором ждала помощи заблудившаяся жительница Усть-Катава. Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.

