Полицейские Кыштыма ищут цыганок, которые «снимают» порчу

Полицейские города Кыштыма (Челябинска) задержали двух цыганок, подозреваемых в хищении золотых изделий у пенсионерки. Бабушка сама не понимает, как позволила им снять с нее сережки и кольцо. Стражи порядка сейчас устанавливают дополнительные эпизодов противоправной деятельности цыганок.

В полицию Кыштыма обратилась 64-летняя местная жительница. Потерпевшая пояснила, что две женщины путем обмана похитили у нее золотые серьги и браслет. Она рассказала, что к ней на улице подошли две цыганки, которые сказали, что на ней заложена порча. Снять они ей предложили с помощью специального обряда.

«Одна из них снимала с меня сережки и кольцо с руки. А я даже сказать ничего не могла. Просто молчала. Запомнила только, что у нее во рту все зубы золотые были», - вспоминает потерпевшая.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны подозреваемые.

«Ими оказались ранее судимые женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество». Максимальная санкция данной части статьи − лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщила сотрудник пресс-службы регионального полицейского главка Дарья Ярошенко.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.