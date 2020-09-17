Полицейские Магнитогорска ищут соучастника избиения и поджога

Житель Магнитогорска (Челябинская область) предстанет перед судом за избиение собутыльника и поджог его квартиры.

Преступление, в результате которого пострадавший получил серьезные ожоги, от которых впоследствии скончался в больнице, мужчина совершил с напарником по «стакану», но тут умудрился скрыться от полиции и пока не найден.

По версии следствия, в сентябре 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по улице Индустриальной в Магнитогорске, обвиняемый, действуя с соучастником, в ходе конфликта нанес множественные удары руками и битой по голове и телу потерпевшего, причинив вред здоровью.

«После чего обвиняемый с целью сокрытия следов преступления поджег тряпичные материалы в непосредственной близости от потерпевшего и, убедившись в устойчивости распространения пламени, скрылся с места происшествия. Огонь был потушен сотрудниками пожарной службы. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где спустя две недели он скончался от термических ожогов», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В результате пожара были повреждены стены, оконная коробка, двери квартиры. Сумма причиненного ущерба превысила 118 тысяч рублей.

Второй соучастник преступления скрылся и объявлен в розыск.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.

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