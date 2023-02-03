03.02.2023
В феврале Wink подарит зрителю якутские сны, азиатский фольклор и радость творческого авантюризма
03.02.2023
Полицейские Магнитогорска спасли замерзающего пенсионера
03.02.2023
«Цифровой двойник» ММК стал лучшим в конкурсе Global CIO
03.02.2023
На трассе в Сосновском районе опрокинулся грузовик, водитель погиб
03.02.2023
Трое жителей Сосновского района насмерть отравились алкоголем, возбуждено уголовное дело
03.02.2023
Сурки в Челябинской области дружно проспали свой праздник
Полицейские Магнитогорска спасли замерзающего пенсионера
20.11.2022
Пьяный житель Златоуста признался сожительнице в убийстве, а она «сдала» его полицейским
28.09.2022
Полицейские Челябинска задержали иностранку с героином
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023