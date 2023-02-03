Полицейские Магнитогорска спасли замерзающего пенсионера

Замерзающего пенсионера спасли сотрудники патрульно-постовой службы полиции Магнитогорска (Челябинская область). О мужчине, лежащем на снегу, сообщили стражам порядка прохожие. Пожилой человек доставлен в реанимацию.

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы старшие сержанты полиции полицейский – водитель первой роты Ильгар Рагимов и полицейский Алексей Пчеляков находились на маршруте патрулирования. Полицейские выехали на поступившую заявку и, проезжая по улице Вокзальной, заметили мужчину, лежащего на снегу.

«Половина пятого утра на улице темно и в это время на работу магнитогорцы не идут. Мы сразу остановились и начали принимать все меры, чтобы спасти человеческую жизнь. Понимая, что счет идет на минуты, мы вызвали карету скорой помощи и передали пожилого человека врачам», - рассказывают полицейские.

В дальнейшем личность мужчины была установлена, им оказался магнитогорец, 1954 года рождения. У мужчины на улице мог случиться сердечный приступ. Он доставлен в реанимацию.

Благодаря своевременно оказанной помощи жизнь пожилого человека была спасена.