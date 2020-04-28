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Полицейские Магнитогорска задержали подозреваемого в вооруженном нападении на салон сотовой связи

Происшествия
Сегодня, 18:07

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) задержали местного жителя, который, угрожая ножом продавцу, ограбил салон сотовой связи. Мобильные телефоны налетчик сбыть не успел. Стражи порядка сейчас проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

В полицию Магнитогорска обратилась сотрудница салона сотовой связи, которая сообщила, что в торговый павильон зашел мужчина, который угрожая ей ножом, похитил два мобильных телефона. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении данного противоправного деяния сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Правобережный» задержали местного жителя. Установлено, что похищенное имущество мужчина планировал в дальнейшем реализовать», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Налетчик водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудники полиции не исключают, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Магнитогорска.

 

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