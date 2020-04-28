Полицейские Магнитогорска задержали подозреваемого в вооруженном нападении на салон сотовой связи

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) задержали местного жителя, который, угрожая ножом продавцу, ограбил салон сотовой связи. Мобильные телефоны налетчик сбыть не успел. Стражи порядка сейчас проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

В полицию Магнитогорска обратилась сотрудница салона сотовой связи, которая сообщила, что в торговый павильон зашел мужчина, который угрожая ей ножом, похитил два мобильных телефона. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении данного противоправного деяния сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Правобережный» задержали местного жителя. Установлено, что похищенное имущество мужчина планировал в дальнейшем реализовать», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Налетчик водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудники полиции не исключают, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Магнитогорска.