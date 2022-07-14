Полицейские Магнитогорска задержали студентов-мошенников из Башкортостана

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) задержали 18-летних студентов одного из колледжей Республики Башкортостан по подозрению в мошенничестве. Молодые люди расплачивались чужими банковскими картами.

В полицию Магнитогорска обратилось несколько человек, пострадавших от рук мошенников. Они рассказали, что им на телефон стали поступать смс-сообщения о списании денежных средств за приобретение товаров в интернет-магазинах, хотя сами они никаких покупок не осуществляли.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по противодействию преступлениям с использованием IT-технологий УМВД России по городу Магнитогорску установили и задержали подозреваемых в совершении противоправных деяний. Ими оказались ранее не судимые 18-летние студенты, обучающиеся в одном из колледжей Республики Башкортостан. Молодые люди посредством сети Интернет через неустановленных лиц нашли доступ к реквизитам банковских карт потерпевших и осуществляли покупки различных товаров и одежды, расплачиваясь чужими банковскими картами», - рассказали в региональном полицейском главке.

Полученные вещи мошенники использовали в личных целях. На сегодняшний день установлены потерпевшие. Это жители Магнитогорска, Нижневартовска и Краснодарского края.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.