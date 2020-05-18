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Полицейские Сатки спасли на пожаре двух человек

Происшествия
Сегодня, 16:17

Сотрудники полиции Сатки (Челябинская область) спасли от гибели на пожаре двух человек. Самостоятельно выбраться из огня они не смогли бы.

Сотрудники полиции получили сообщение от оперативного дежурного о том, что в одном из многоквартирных домов Сатки произошло возгорание. Прибыв на место, стражи порядка установили, что на третьем этаже сильное задымление, а из окна квартиры были слышны крики мужчины о помощи. 

Разделившись на группы, полицейские начали производить поквартирный обход с целью экстренной эвакуации жителей.

 «Одна из групп в составе полицейских Василия Самойловского и Даниила Гиниталулина, проследовав в горящую квартиру, обнаружила, что дверь в помещение не заперта, при этом возможности пройти в квартиру из-за огня не было. Использовав взятый с собой огнетушитель, сотрудники полиции частично нейтрализовали огонь. В коридоре был обнаружен мужчина, уже находившейся в бессознательном состоянии с ожогами на теле. Он был эвакуирован на улицу, где ему была оказана доврачебная помощь», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Одновременно, со второго этажа сержант полиции Максим Швалев на руках вынес пожилую женщину, которая плохо передвигалась. Вскоре пострадавшие были переданы прибывшим медицинским работникам. В настоящее время мужчина проходит лечение, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. 

В настоящее время руководством отдела МВД России по Саткинскому району решается вопрос о поощрении полицейских.

 

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