Полицейские Сатки спасли на пожаре двух человек

Сотрудники полиции Сатки (Челябинская область) спасли от гибели на пожаре двух человек. Самостоятельно выбраться из огня они не смогли бы.

Сотрудники полиции получили сообщение от оперативного дежурного о том, что в одном из многоквартирных домов Сатки произошло возгорание. Прибыв на место, стражи порядка установили, что на третьем этаже сильное задымление, а из окна квартиры были слышны крики мужчины о помощи.

Разделившись на группы, полицейские начали производить поквартирный обход с целью экстренной эвакуации жителей.

«Одна из групп в составе полицейских Василия Самойловского и Даниила Гиниталулина, проследовав в горящую квартиру, обнаружила, что дверь в помещение не заперта, при этом возможности пройти в квартиру из-за огня не было. Использовав взятый с собой огнетушитель, сотрудники полиции частично нейтрализовали огонь. В коридоре был обнаружен мужчина, уже находившейся в бессознательном состоянии с ожогами на теле. Он был эвакуирован на улицу, где ему была оказана доврачебная помощь», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Одновременно, со второго этажа сержант полиции Максим Швалев на руках вынес пожилую женщину, которая плохо передвигалась. Вскоре пострадавшие были переданы прибывшим медицинским работникам. В настоящее время мужчина проходит лечение, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

В настоящее время руководством отдела МВД России по Саткинскому району решается вопрос о поощрении полицейских.