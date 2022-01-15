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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Полицейские спасли чебаркульца, который пять часов пролежал в сугробе

В Чебаркуле (Челябинская область) сотрудники полиции нашли местного жителя, который потерялся после посиделок в кафе. Он заблудился и пять часов пролежал в сугробе. Мужчину с признаками переохлаждения доставили в больницу.
В отдел внутренних дел Чебаркуля поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что ее сын не вернулся домой после того, как ушел из кафе, в котором отмечали день рождения сестры. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции установили, что мужчина покинул семейное торжество, отказавшись от вызова такси.
«Спустя некоторое время после ухода, мужчина перестал отвечать на телефонных звонки родственников. В ходе обследования местности полицейские примерно в 600 метрах от кафе, в противоположной от предполагаемого пути следования мужчины стороне, в сугробе у садового товарищества «Металлист» обнаружили мужчину с признаками переохлаждения, который уже не мог говорить», - рассказали в региональном полицейском главке.
На служебном автомобиле полицейские доставили мужчину в приемный покой больницы Чебаркуля, где медики констатировали небольшое обморожение лица и конечностей у пострадавшего, и оказали ему помощь.
Как выяснялось, заблудившись в темноте, мужчина свернул в другую сторону и упал, пролежав в снегу около пяти часов. Сейчас жизни чебаркульца ничего не угрожает, и он уже покинул медицинское учреждение.
За грамотные и профессиональные действия, проявленные при исполнении своих служебных обязанностей по спасению чебаркульца, находящегося в беспомощном состоянии в неблагоприятных погодных условиях, сотрудникам полиции объявлена благодарность.

Фото: пресс-служба регионального полицейского главка

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство Российской Федерации отложило рассмотрение в Госдуме во втором чтении законопроекта
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Коронавирус
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Правительство отложило рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Спасатели Усть-Катавского отряда ПСС Челябинской области провели работы по спуску снежной массы,
14.01.2022

Лавиноопасный склон в Ашинском районе набрал критический вес
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Осужденные ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области стали лучшими на Дельфийском чемпионате
14.01.2022

Осужденные из Челябинска покорили жюри Дельфийского чемпионата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого января 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексирован на 8,6 процента
14.01.2022

В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском областном суде отложено заседание по иску группы жителей, которые требуют отменить
Коронавирус
Коронавирус
13.01.2022

Заседание по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области отложено
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Информационное агентство
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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