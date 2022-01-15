Полицейские спасли чебаркульца, который пять часов пролежал в сугробе

В Чебаркуле (Челябинская область) сотрудники полиции нашли местного жителя, который потерялся после посиделок в кафе. Он заблудился и пять часов пролежал в сугробе. Мужчину с признаками переохлаждения доставили в больницу.

В отдел внутренних дел Чебаркуля поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что ее сын не вернулся домой после того, как ушел из кафе, в котором отмечали день рождения сестры. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции установили, что мужчина покинул семейное торжество, отказавшись от вызова такси.

«Спустя некоторое время после ухода, мужчина перестал отвечать на телефонных звонки родственников. В ходе обследования местности полицейские примерно в 600 метрах от кафе, в противоположной от предполагаемого пути следования мужчины стороне, в сугробе у садового товарищества «Металлист» обнаружили мужчину с признаками переохлаждения, который уже не мог говорить», - рассказали в региональном полицейском главке.

На служебном автомобиле полицейские доставили мужчину в приемный покой больницы Чебаркуля, где медики констатировали небольшое обморожение лица и конечностей у пострадавшего, и оказали ему помощь.

Как выяснялось, заблудившись в темноте, мужчина свернул в другую сторону и упал, пролежав в снегу около пяти часов. Сейчас жизни чебаркульца ничего не угрожает, и он уже покинул медицинское учреждение.

За грамотные и профессиональные действия, проявленные при исполнении своих служебных обязанностей по спасению чебаркульца, находящегося в беспомощном состоянии в неблагоприятных погодных условиях, сотрудникам полиции объявлена благодарность.



Фото: пресс-служба регионального полицейского главка