Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск
Магнитогорск
Миасс
Златоуст
Южноуральск
Трехгорный
Копейск
Карталы
Еманжелинск
Карабаш
Троицк
Чебаркуль
Сатка
Пласт
Коркино
Снежинск
Озерск
Кыштым
Верхний Уфалей
Касли
Усть-Катав

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новая пешеходная зона, которую создадут на улице Свободы в Челябинске в следующем году, обойдется
07.09.2021

В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественники и жители копейского поселка Кадровик (Челябинская область) продолжают бить тревогу
Экология
Экология
07.09.2021

Канализационный «привет»: в многострадальных Курладах обнаружена свежая органика без обработки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство Челябинской области утвердило величину прожиточного минимума на душу населения и по
07.09.2021

В 2022 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Документальный фильм о туризме «Неизведанный Зюраткуль» об одном из живописнейших уголков Челябин
07.09.2021

«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) совершено нападение
07.09.2021

На имущество «Зигальги» совершил нападение крылатый хулиган
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

В Челябинске контрольные прокаты российских фигуристов бесплатно посетят юные спортсмены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

Челябинские шахматисты стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований среди студентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 89 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

В Агаповском районе бывшего полицейского поймали пьяным за рулем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

В Челябинской области вырос экспорт продукции аграриев
ГИБДД
Магнитогорск
Происшествия
07.09.2021 12:07

Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя

Сотрудники ГИБДД Магнитогорска (Челябинская область) применили для того, чтобы остановить пьяного водителя. Он не только находился в состоянии алкогольного опьянения, но еще и не имел прав на управление машиной.

В ходе патрулирования сотрудники ДПС ГИБДД обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21110 и приняли решение остановить транспортное средство для проверки. Водитель проигнорировал законное требование сотрудника полиции и продолжил движение.

«В процессе движения, направляясь в сторону республики Башкортостан, водитель грубо нарушал правила дорожного движения, выезжая на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, проезжая регулируемые перекрестки на запрещающий сигнал светофора, тем самым создавая опасную ситуацию, на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства – не реагировал», - сообщили в региональном полицейском главке.

На 14 километре автодороги «Магнитогорск – село Аскарово» экипаж патрульного автомобиля, преследующего нарушителя ПДД, принял решение о применении табельного оружия. После предупредительного выстрела в воздух последовали прицельные выстрелы по колесам, в результате которых у преследуемого автомобиля были повреждены оба передних и одно заднее колесо. Автомобиль совершил съезд с проезжей части, а водитель и пассажир были задержаны.

За рулем автомобиля был житель Магнитогорска, который находился в состоянии алкогольного опьянения, а также и владелец авто.

Правонарушитель доставлен в мировой суд Абзелиловского района республики Башкортостан.

Решается вопрос о привлечении владельца транспортного средства к административной ответственности за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

ГИБДД
Магнитогорск
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новая пешеходная зона, которую создадут на улице Свободы в Челябинске в следующем году, обойдется
07.09.2021

В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественники и жители копейского поселка Кадровик (Челябинская область) продолжают бить тревогу
Экология
Экология
07.09.2021

Канализационный «привет»: в многострадальных Курладах обнаружена свежая органика без обработки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство Челябинской области утвердило величину прожиточного минимума на душу населения и по
07.09.2021

В 2022 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Документальный фильм о туризме «Неизведанный Зюраткуль» об одном из живописнейших уголков Челябин
07.09.2021

«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) совершено нападение
07.09.2021

На имущество «Зигальги» совершил нападение крылатый хулиган
ГИБДД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.09.2021

Возле всех школ Челябинска дежурят полицейские и сотрудники ГИБДД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.08.2021

Под Мисяшем в аварии погибли отец и сын
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.08.2021

Водители Челябинска возмутились появлением штрафов за доработанную акустику в машине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.08.2021

На автодороге Москва-Челябинск из-за аварии парализовано движение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Документальный фильм о туризме «Неизведанный Зюраткуль» об одном из живописнейших уголков Челябин
Среда обитания

«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»

07.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В электросталеплавильном цехе Магнитогорского металлургического комби
Экономика

ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве

06.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Шедевры из стали, созданные мастерами знаменитой Златоустовской оружейной фабрики, готовя
Культура

Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста

03.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинской области не планировали и в дальнейшем не намерены ограничивать продажу спиртны
Общество

В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита

02.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День знаний, первого сентября, начнется новый учебный год для более 400 тысяч школьников Челяби
Общество

Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний

01.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска продолжают негодовать по поводу реконструкции Комсомольского проспекта и задава
Общество

Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте

31.08.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

07.09.2021 12:39

В Челябинске контрольные прокаты российских фигуристов бесплатно посетят юные спортсмены

07.09.2021 12:37

В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы

07.09.2021 12:07

Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя

07.09.2021 11:59

Канализационный «привет»: в многострадальных Курладах обнаружена свежая органика без обработки

07.09.2021 11:44

Челябинские шахматисты стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований среди студентов

07.09.2021 11:22

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 89 тысяч

07.09.2021 11:21

В Агаповском районе бывшего полицейского поймали пьяным за рулем

07.09.2021 11:20

В Челябинской области вырос экспорт продукции аграриев

07.09.2021 11:18

В Челябинской области мужчины меняют имена в 71 год, женщины – в 85

07.09.2021 11:17

В 2022 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%

07.09.2021 10:40

Нескучная классика: Челябинская филармония и Комитет по делам образования открывают «Академию симфонической музыки»

07.09.2021 10:28

«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»

07.09.2021 10:10

На имущество «Зигальги» совершил нападение крылатый хулиган

07.09.2021 09:28

Роспотребнадзор считает недостаточным число южноуральцев, полностью привитых от ковида

07.09.2021 09:24

В новом сезоне «Манекен» представит три премьеры

07.09.2021 09:19

Челябинский музей изобразительных искусств присоединился к проекту «Пушкинская карта»

06.09.2021 20:59

В Карабаше объявлен режим «черного неба»

06.09.2021 20:53

Во вторник в Челябинской области местами дожди и туманы

06.09.2021 20:36

В поселке Карабулак рабочий сорвался с крыши

06.09.2021 20:30

Дело подельника Тефтелева будет пересмотрено

06.09.2021 20:04

Анонсы событий и мероприятий на седьмое сентября

06.09.2021 18:54

Челябинский инфекционист: В ближайшее время начнут прививать школьников от ковида

06.09.2021 16:49

Исторический музей Южного Урала готовится повернуть время вспять

06.09.2021 16:45

Еще один челябинец взял в кредит миллион и перевел его мошенникам

06.09.2021 16:44

В Челябинске автомобили временно не смогут ездить по улицам Кирова и Братьев Кашириных

06.09.2021 16:14

Челябинск примет всероссийский турнир по шахматам памяти гроссмейстера Курносова

06.09.2021 16:12

Заповедник «Аркаим» стал частью проекта «Пушкинская карта»

06.09.2021 16:07

Магнитогорца будут судить за убийство свидетелей

06.09.2021 16:01

В Челябинске пройдет церемония торжественного открытия Детской филармонии

06.09.2021 15:04

В вузах Челябинской области открылись мобильные пункты вакцинации

06.09.2021 14:53

Челябинская область и Республика Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве

06.09.2021 14:35

В Челябинске управляющие компании упорно не хотят косить траву

06.09.2021 14:21

Миасец, убивавший бродяг молотком, получил пожизненный срок

06.09.2021 14:06

Полицейские Челябинска обратились за помощью к Путину

06.09.2021 13:49

Администрация Курчатовского района о текущих работах по благоустройству и о проведении Дня физкультурника

06.09.2021 13:03

В Челябинскую область поступило более 72 тысяч доз вакцин от ковида

06.09.2021 12:39

Жителям Металлургического района начнут подавать горячую воду

06.09.2021 12:19

В Челябинске за неделю расселили 206 жителей ветхоаварийных домов

06.09.2021 11:58

В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 151 южноуральца

06.09.2021 11:57

В Челябинской области состоится танковый фестиваль «Броня Танкограда»

06.09.2021 11:44

Наталья Котова рассказала о группе вредителей

06.09.2021 11:33

Челябинский подрядчик закончил строить школу в «АКАДЕМ Riverside» на 14 месяцев раньше срока

06.09.2021 11:32

За выходные 1125 южноуральцев привились в ТРК, парках, на рынках, в сквере и на ярмарке

06.09.2021 11:00

ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве

06.09.2021 10:59

В мэрии нашли замену руководителю, которого уволили после скандала с вырубкой даурской лиственницы

06.09.2021 10:39

Для удобства гостей новой набережной: пешеходный переход на улице Красной в Челябинске обустроят до 17 сентября

06.09.2021 10:33

Сегодня День борьбы с прокрастинацией

06.09.2021 10:23

Летом этого года в Челябинской области родилось почти девять тысяч новых семей

06.09.2021 10:22

В Челябинске подрядчики начали замену погибших деревьев

06.09.2021 10:00

В понедельник в Челябинской области местами небольшие дожди

06.09.2021 09:25

На Таганае рекламщики стерли собственные надписи на останцах Семибратки

06.09.2021 09:12

В центре Челябинска снесут больные и аварийные деревья

06.09.2021 09:05

Челябинцев приглашают к созданию уникального логотипа родного города

06.09.2021 08:39

Памяти 26-ти погибших в Аргуне: в Челябинске может появиться Аллея сыновей

05.09.2021 20:38

В Челябинске открыли стелу с именами погибших на Донбассе южноуральцев

05.09.2021 20:25

Вечная память солдатам Великой Отечественной: «Землю доблести» Челябинской области доставили в Санкт-Петербург

05.09.2021 15:16

В столице Урала состоятся гастроли театра «НитьЯ»

05.09.2021 11:29

Анонсы событий и мероприятий на шестое сентября

05.09.2021 11:27

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 88 тысяч

04.09.2021 18:46

ФСБ задержала за взятку бывшего сотрудника челябинской таможни

04.09.2021 00:37

Штормовое предупреждение на выходные

04.09.2021 00:23

В субботу в Челябинской области ливни и грозы, в воскресенье – без осадков

03.09.2021 22:26

Анонсы событий и мероприятий на выходные

03.09.2021 21:03

ВТБ профинансирует строительство туристических и торговых объектов на Дальнем Востоке

03.09.2021 17:44

Главный режиссер Камерного театра отмечает творческий юбилей

03.09.2021 17:02

ЮУЖД: Информация о нарушениях при ликвидации битумной ямы в Карталах не соответствует действительности

03.09.2021 16:43

Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество семьи Олега Колесникова

03.09.2021 16:24

Южноуральцы смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ

03.09.2021 16:04

Спасла медсестра: в больнице Пласта пациент с ножом напал на больного

03.09.2021 16:03

Транспортная прокуратура заинтересовалось высокими ценами за использование трапа в аэропорту Челябинска

03.09.2021 15:20

Задержаны два жителя Миасса, которые изнасиловали девушку десять лет назад

03.09.2021 15:17

Наталья Котова пообещала помочь челябинской озеленительнице-энтузиастке в наведении красоты рядом с ее домом

03.09.2021 15:04

Автовладельцев ждут новшества

03.09.2021 14:41

В карьере рядом с Кундравами горит свалка, едкий дым доходит до села, а потушить пока не могут

03.09.2021 13:43

Экс-полицейский из Усть-Катава, бравший взятки от похоронщиков, заплатит государству

03.09.2021 13:19

В деревне Сарафаново никак не могут достроить школу, а пока дети учатся в ужасных условиях

03.09.2021 12:40

В Челябинске на улице Комарова высаживают шаровидные ивы

03.09.2021 12:34

Фестиваль «Продвижение» соберет в Челябинске танцоров и любителей уличной культуры

03.09.2021 12:20

В Магнитогорске житель Кизильского района «розочкой» порезал трех парней

03.09.2021 12:10

Предъюбилейный сезон Челябинского НХТ  обещает быть жарким

03.09.2021 11:59

В Челябинской области в два раза выросло число заявок на семейную ипотеку от Сбера

03.09.2021 11:43

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом почти восемь тысяч жителей

03.09.2021 11:43

Челябинские общественники обнаружили еще один люк, прикрытый фанерой

03.09.2021 11:29

Пассажирам маршрутки, пострадавшим в ДТП в Карталах, положены страховые выплаты

03.09.2021 11:04

Автозавод «УРАЛ» представит перспективные новинки на выставке «Comtrans-2021»

03.09.2021 11:03

Исторический музей Южного Урала подготовил к новому учебному году экологические уроки

03.09.2021 10:55

Запасы меди на Малмыжском месторождении выросли на 60%

03.09.2021 10:40

Авария с маршруткой в Карталах обернулась уголовным делом

03.09.2021 10:25

Полицейские отыскали в хостелах и гостиницах Челябинской области нелегалов и наркотики

03.09.2021 10:13

Сбер и Газпромбанк предоставят РМК кредит на 195 миллиардов рублей

03.09.2021 10:05

В Челябинске на юбилейном вернисаже выберут юного главу города

03.09.2021 09:34

«Трактор» против «Металлурга»: «Ростелеком» приглашает к знакомству с «Уральским дерби»

03.09.2021 09:29

НМУ продлены в Челябинске и Карабаше

03.09.2021 09:22

В пятницу в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы

03.09.2021 08:58

Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста

03.09.2021 01:46

Анонсы событий и мероприятий на третье сентября

02.09.2021 19:00

Бесплатных общественных туалетов в Челябинске станет еще больше

02.09.2021 18:32

Челябинка Валерия Шабалина завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде

02.09.2021 17:14

Большинство пенсионеров Челябинской области уже получили по 10 тысяч «президентских»

02.09.2021 17:10

Полицейские Челябинска беспокоятся, что могут остаться на улице