Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя

Сотрудники ГИБДД Магнитогорска (Челябинская область) применили для того, чтобы остановить пьяного водителя. Он не только находился в состоянии алкогольного опьянения, но еще и не имел прав на управление машиной.

В ходе патрулирования сотрудники ДПС ГИБДД обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21110 и приняли решение остановить транспортное средство для проверки. Водитель проигнорировал законное требование сотрудника полиции и продолжил движение.

«В процессе движения, направляясь в сторону республики Башкортостан, водитель грубо нарушал правила дорожного движения, выезжая на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, проезжая регулируемые перекрестки на запрещающий сигнал светофора, тем самым создавая опасную ситуацию, на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства – не реагировал», - сообщили в региональном полицейском главке.

На 14 километре автодороги «Магнитогорск – село Аскарово» экипаж патрульного автомобиля, преследующего нарушителя ПДД, принял решение о применении табельного оружия. После предупредительного выстрела в воздух последовали прицельные выстрелы по колесам, в результате которых у преследуемого автомобиля были повреждены оба передних и одно заднее колесо. Автомобиль совершил съезд с проезжей части, а водитель и пассажир были задержаны.

За рулем автомобиля был житель Магнитогорска, который находился в состоянии алкогольного опьянения, а также и владелец авто.

Правонарушитель доставлен в мировой суд Абзелиловского района республики Башкортостан.

Решается вопрос о привлечении владельца транспортного средства к административной ответственности за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.