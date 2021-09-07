07.09.2021
В Челябинске контрольные прокаты российских фигуристов бесплатно посетят юные спортсмены
07.09.2021
Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя
07.09.2021
Челябинские шахматисты стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований среди студентов
07.09.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 89 тысяч
07.09.2021
В Агаповском районе бывшего полицейского поймали пьяным за рулем
07.09.2021
В Челябинской области вырос экспорт продукции аграриев
Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя
01.09.2021
Возле всех школ Челябинска дежурят полицейские и сотрудники ГИБДД
26.08.2021
Под Мисяшем в аварии погибли отец и сын
11.08.2021
Водители Челябинска возмутились появлением штрафов за доработанную акустику в машине
06.08.2021
На автодороге Москва-Челябинск из-за аварии парализовано движение
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021