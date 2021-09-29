Полицейский из Копейска сел за получение взятки

Копейский городской суд (Челябинская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего начальника отделения следственного отделаОМВД России по Копейску. Он отправился в колонию.

В суде установлено, что подсудимыйв ходе проведения проверки по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом сообщил заинтересованному лицу о готовности вынесения процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела за взятку в размере 80 тысяч рублей.

Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

О незаконных действиях подсудимого водитель сообщил в правоохранительные органы, в рамках оперативно-розыскного мероприятия при получении взятки подсудимый был задержан, впоследствии уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.