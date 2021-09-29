29.09.2021
Челябинцы продолжают оформлять кредиты, чтобы переводить деньги мошенникам
29.09.2021
Челябинские торговцы будут наказаны за продажу овощей на парковке
29.09.2021
В Челябинской области сократилось число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
29.09.2021
За сутки ковид оборвал жизни 25 южноуральцев
29.09.2021
«ММК-МЕТИЗ» достигает высот благодаря совместной работе профсоюза и руководства предприятия
29.09.2021
По требованию УФАС минэкологии отозвало спорное письмопо закупкам у ГУФСИНа
Полицейский из Копейска сел за получение взятки
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021