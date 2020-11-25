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Полиция Челябинска ищет преступников, ограбивших ювелирный салон

В Челябинске продолжается поиск мужчин, которые совершили налет на ювелирный салон. Возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба устанавливается.

Ограбление ювелирного салона в центре Челябинска произошло 24 ноября. Двое мужчин разбили молотком витрину, забрали ювелирные украшения и скрылись.

«В отделе полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Грабеж». В настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление личностей, причастных к совершению данного преступления», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Сумма ущерба устанавливается.