Полиция Челябинска нашла живодера, облившего бездомного пса химической жидкостью

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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26.04.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В период жесткого санкционного давления власти приняли серьезные меры по поддержке насе
26.04.2022

Якушев рассказал о мерах поддержки жителей УрФО в условиях санкций
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ситуация со спросом и ценами на продукты питания в регионах Уральского федерального округа (УрФО)
26.04.2022

Полпред в УрФО – о ценах на продукты питания в регионах округа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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26.04.2022

Текслер и Дитрих обсудили перспективы ТЛК «Южноуральский»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2022

СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2022

В челябинском «подземелье» появились антивандальные светильники
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2022

В Челябинске расследуют гибель на пожаре семилетней девочки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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26.04.2022

В Челябинске обследовали проблемные дороги и обязали подрядчика устранить дефекты за 30 дней
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Полиция Челябинска нашла живодера, облившего бездомного пса химической жидкостью

Полицейские Челябинска задержали молодого человека, который в Советском районе облил собаку химической жидкостью, в результате чего пес получил ожоги.

По данному факту дознанием отдела полиции «Советский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 245 УК РФ, «Жестокое обращение с животными».

«Благодаря неравнодушным гражданам и зоозащитникам сотрудники полиции установили предполагаемого подозреваемого. Им оказался местный житель 2001 года рождения. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Напомним, инцидент произошел ночью 21-го апреля возле продуктового киоска на улице Трактовой. Собаку с химическими ожогами и глубокими порезами задней лапы нашли зоозащитники. Сейчас пес находится в клинике, где ему оказывают помощь. Собаку спасители назвали Шариком. По словам зоозащитников, пес ласковый и доверчивый. Сейчас Шарику ищут хозяев, готовых позаботиться о нем в период реабилитации.

Автор: Инна Шемаева
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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26.04.2022 20:23

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26.04.2022 20:12

Анонсы событий и мероприятий на 27 апреля

26.04.2022 20:05

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26.04.2022 19:10

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26.04.2022 17:43

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У православных - Светлая Пасхальная Седмица

25.04.2022 11:52

Ксензов: Корректировка расписания движения общественного транспорта нецелесообразна

25.04.2022 11:50

Виктор Ереклинцев рассказал о предстоящем озеленении площади Павших революционеров

25.04.2022 11:38

Строительные организации Челябинска стали следить за чистотой колес тяжелой техники

25.04.2022 11:23

Студент Южно-Уральского института искусств стал лауреатом всероссийского конкурса артистов балета и хореографов

25.04.2022 11:21

В Челябинске 30 апреля заключат контракт на строительство «Трассы 74»

25.04.2022 11:16

Импортозамещение: создание машин для аэродромов инженерами ЮУрГУ

25.04.2022 11:13

Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой

25.04.2022 11:04

Найден участник несанкционированного огненного шоу

25.04.2022 10:53

В Советском районе Челябинска всю неделю не будет горячей воды

25.04.2022 10:27

Челябинцам обещают салют на первое мая

25.04.2022 10:14

Участники сплава стали виновниками пожара в нацпарке «Зигальга»

25.04.2022 10:03

Алексей Текслер распорядился создать новую некоммерческую организацию

25.04.2022 09:48

СК и прокуратура взяли на контроль проверку получения ожогов на фаер-шоу

25.04.2022 09:44

Челябинск обработают от клещей