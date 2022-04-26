Полиция Челябинска нашла живодера, облившего бездомного пса химической жидкостью

Полицейские Челябинска задержали молодого человека, который в Советском районе облил собаку химической жидкостью, в результате чего пес получил ожоги.

По данному факту дознанием отдела полиции «Советский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 245 УК РФ, «Жестокое обращение с животными».

«Благодаря неравнодушным гражданам и зоозащитникам сотрудники полиции установили предполагаемого подозреваемого. Им оказался местный житель 2001 года рождения. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Напомним, инцидент произошел ночью 21-го апреля возле продуктового киоска на улице Трактовой. Собаку с химическими ожогами и глубокими порезами задней лапы нашли зоозащитники. Сейчас пес находится в клинике, где ему оказывают помощь. Собаку спасители назвали Шариком. По словам зоозащитников, пес ласковый и доверчивый. Сейчас Шарику ищут хозяев, готовых позаботиться о нем в период реабилитации.