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Полиция Челябинска пока не нашла вандалов, который разрушили ледовый городок

Полиция Челябинска продолжает поиски вандалов, которые разрушили новогодние арт-объекты в ледовом городке в сквере Колющенко. Подрядчики уже все восстановили. Известно, что возбуждено уголовное дело.

Заявление о факте вандализма зарегистрировано в отделе полиции Советского района, но виновные пока не найдены.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.