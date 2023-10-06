Полиция Магнитогорска ищет виновных в «покушении» на городской автобус

В Магнитогорске (Челябинская область) полиция начала проверку по факту «покушения» на городской автобус.

Информация о том, что вечером пятого октября был обстрелян из пневматики автобус 16-го маршрута, опубликована в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВКонтакте.

Стражи порядка прокомментировали ситуацию, рассказав, что заявление о случившемся зарегистрировано в отделе полиции «Орджоникидзевский». В настоящее время правоохранительные органы устанавливают объективную картину произошедшего, лиц, причастных к инциденту, и очевидцев.

Уже установлено, что на момент происшествия автобус двигался по улице Калмыкова, направляясь на автозаправочную станцию, в салоне находился только водитель.

Полицейские призывают жителей Магнитогорска, располагающих информацией о происшествии, обратиться в отдел полиции (телефоны: 40-17-72, 29-89-91).

Тем временем, магнитогорцы бурно обсуждают случившееся, всей душой осуждая обстрелявших общественный транспорт неизвестных и мечтая о том, что в их родном городе будут работать только комфортные автобусы, а маршрутки уйдут в прошлое, - горожане выступают за возрождение автобусного парка.