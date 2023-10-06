06.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 7 и 8 октября (18+)
06.10.2023
Полиция Магнитогорска ищет виновных в «покушении» на городской автобус
06.10.2023
В День героев Танкограда открылась выставка «Южный Урал – кузница Победы»
06.10.2023
Суд вынес приговор экс-спортдиректору ХК «Трактор» по делу о наркотиках
06.10.2023
В Катав-Ивановском районе улетел в кювет и перевернулся грузовик, водитель погиб
06.10.2023
Виртуальная Ева защищает от спамеров и мошенников все большее число абонентов
Полиция Магнитогорска ищет виновных в «покушении» на городской автобус
05.10.2023
Миасс и Копейск до конца 2023 года обновят автобусные парки
07.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
31.08.2023
Челябинск получит еще 33 автобуса до конца года
28.08.2023
В 2023 году Копейск получит 19 новых автобусов
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
05.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023