Полиция проверит факт стрельбы в Челябинске

В Челябинске полиция организовала проверку по факту стрельбы на пустыре возле школы, детского садика и участкового пункта полиции.



«По данному факту сотрудниками полиции будет проведена проверка», - сказали в пресс-службе полиции Челябинска.



Напомним, 24 января в восьмом часу вечера жильцы домов на проспекте Победы 291 и 291Б услышали крики и звуки, похожие на выстрелы. По словам одного из жителей, около 35-40 человек в возрасте 20-25 лет устроили разборки на пустыре рядом со школой, детским садиком и опорным пунктом полиции, который располагается в доме №291.



Произошедшее попало на камеру, установленную на «Умном домофоне» компании «Интерсвязь». Видео агентству «Урал-пресс-информ» предоставил житель дома.



Подробнее об инциденте читайте в нашем предыдущем материале.