Посетители ночных клубов на Кировке по-прежнему не дают спать челябинцам

В Челябинске полицейские продолжают ночные рейды по барам на Кировке. Горожане, чьи дома расположены рядом с развлекательными заведениями, атакуют полицию жалобами на шум, сборища пьяных компаний, которые теперь еще и решили, что Кировка – это место, где можно устроить ночлежку.

Об очередных ночных рейдах по питейным заведениям, расположенным на пешеходной зоне улицы Кирова, сообщил сегодня, 23 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

«Заведения были проверены на предмет соблюдения масочного режима, санитарных норм, реализации алкоголя и курения посетителями кальянов», - сказал Игорь Постнов.

Составлено четыре протокола. Все виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Часть проверок проходило в рамка операции «Ночь». Челябинцы превратили Кировку не только в распивочную, но уже и в ночлежку. Выходя из баров, под воздействием алкоголя, они ложатся спать на лавочках. В ходе рейда была обнаружена молодежь, которая от выпитого не смогла дойти до дома. В невменяемом состоянии парни заснули на лавочке.

Как сообщили в пресс-службе полиции Челябинска, полицейские ежедневно осуществляют патрулирование пешеходной улицы в целях пресечения правонарушений, в том числе связанных с распитием алкогольной продукции и появлением горожан в общественных местах в состоянии опьянения.



Только за последнюю неделю полицейскими за распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, составлено около двух десятков протоколов.