После вмешательства прокуратуры сироте дали квартиру

В Челябинске после вмешательства прокуратуры Металлургического района сирота получил благоустроенную квартиру. До этого парень только обивал пороги чиновников, которые «кормили» его обещаниями.

Прокурорской проверкой было установлено, что молодой парень в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей. Он нуждался в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда, однако вопрос не решался.

«Прокуратура обратилась в суд с исками о возложении обязанности на администрацию города Челябинска предоставить соответствующее жилое помещение. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме», - рассказали в прокуратуре региона.

В настоящее время молодой человек уже получил однокомнатную благоустроенную квартиру.