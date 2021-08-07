Пострадали женщины и ребенок: по факту возгорания катамарана на Тургояке могут возбудить уголовное дело

В Челябинской области выясняют обстоятельства происшествия с катамараном, который загорелся на озере Тургояк. Ожоги получили две женщины и десятилетний ребенок.

Проверку по факту ЧП на водоеме проводят следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По предварительной информации, отдыхающие пострадали в результате технической неисправности катамарана.

На место происшествия выезжали следователи и криминалисты. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.