07.08.2021
Пострадали женщины и ребенок: по факту возгорания катамарана на Тургояке могут возбудить уголовное дело
07.08.2021
Златоустовские ватерполистки остались без медалей Олимпиады в Токио
07.08.2021
Афиша на выходные
07.08.2021
У президента и губернатора не совпали цифры по снижению объемов выбросов в Челябинской области
07.08.2021
Владимир Путин провел рабочую встречу с Алексеем Текслером
06.08.2021
Алексей Текслер доложил Владимиру Путину об оказании помощи пострадавшим
Пострадали женщины и ребенок: по факту возгорания катамарана на Тургояке могут возбудить уголовное дело
05.08.2021
«Гражданский патруль» нашел способ решить проблему с мусором вокруг Тургояка
27.07.2021
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова назвала Тургояк самым шинным озером России
27.07.2021
Результаты проб на Тургояке показали безвредность воды
15.07.2021
Виталий Безруков: В появлении сыпи после купания в Тургояке колиморфные бактерии не виноваты
Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу
06.08.2021
Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект
05.08.2021
В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей
05.08.2021
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021