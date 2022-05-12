Предприниматель, отправивший водителя в поездку с футбольными фанатами из Миасса, заключен под стражу

В Миасском городском суде (Челябинская область) прокурор поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу индивидуальному предпринимателю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статьей «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, по версии следствия обвиняемый не обеспечил соблюдение водителем требований, регламентирующих перевозку организованной группы людей. Ему избран арест сроком на два месяца.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», авария произошла седьмого мая 2022 года. Микроавтобус, следовавший из Екатеринбурга в Златоуст, в котором находились 15 футбольных болельщиков клуба «Спартак», опрокинулся на автодороге Миасс – Крабаш. Один человек (мужчина 1968 года рождения) погиб, его придавало автобусом. Еще четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести.

В следственном отделе МВД России по городу Миассу (Челябинская область) после аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В следственном управлении СКР по Челябинской области, в свою очередь, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».